Український поет та перекладач Андрій Любка прокоментував привітання Президентові України Володимиру Зеленському від "Слуги Народу" на білбордах Закарпаття, зазначивши, що партія витрачає гроші без потреби.

Про це повідомив поет Андрій Любка у Facebook.

Поет написав, що проїхавши 70 кілометрів до гірськолижного витягу, побачив щонайменше 10 таких білбордів. Андрій Любка поставив запитання, для чого варто робити такі вітання, якщо президент не їздитиме цією дорогою на Закарпатті та не побачить звернень.

Ось що роблять дурні гроші, які пиляються на Великому будівництві — слуги вже просто розкидаються ними без потреби й сенсу. Поки проїхав 70 км до лижного витягу, побачив мінімум 10 таких білбордів. Для чого вони? Партія вітає свого лідера? Але ж він не буде їхати цією дорогою на Закарпатті, тобто не побачить”, — наголосив Любка.

За його словами, звернення не має суспільної важливості. Поет зазначив, що кошти такої рекламної кампанії можна було б перерахувати на лікування Павлика Мотички, якому діагностували спінальну м’язову атрофію.

Побачити маємо ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента. Можна було розмістити тут щось суспільно важливе, цікаве, рекламувати якусь круту ініціативу. Зрештою, ми всім Закарпаттям уже рік збираємо гроші на лікування маленького Павлика Мотички, якому діагностували СМА — чи не краще було б гроші за цю безумну рекламну кампанію перерахувати дитині? Дебільнішої реклами ще не бачив”, — зазначив Андрій Любка.

ДОВІДКА. Андрій Любка — український поет, романіст, перекладач та есеїст. Народився в Ризі, пізніше довгий час проживав у Виноградові. Навчався в Ужгородському національному та у Варшавському університетах.

На підтримку Ющенка організував акції протесту в Ужгороді під час Помаранчевої революції. На президентських виборах у Білорусі 2006 року брав участь в акціях протесту, після чого просидів 15 діб у білоруській в’язниці, а згодом його вислали з країни.

У травні 2018 витупав на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.