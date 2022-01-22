Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні, Україна відзначає День соборності. На честь свята у Києві організували 15-й “живий ланцюг”, що символічно поєднує Лівобережну та Правобережну Україну.
Зеленський привітав українців світлинами з відкриття у Запоріжжі першої частини найбільшого вантового мосту в Україні. Він зазначив, що міст будувався ще з 2004 року та що попередні президенти “як спадок передавали його своїм наступникам”.
Також Володимир Зеленський наголосив на важливості єдності. Адже, “тільки єдиний народ може створити сильну країну, яка будує лікарні й стадіони, літаки й кораблі, відправляє супутники в космос та зводить знакові об’єкти”.
У своєму привітанні Петро Порошенко згадав історичний контекст свята, процитувавши українського політичного діяча 20-го століття Симона Петлюру.
Всі, як один чоловік, станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших”, — написав у дописі Порошенко.
Він також закликав українців до єдності та символічного акту злуки патріотичних державницьких та громадських сил України задля протидії російській агресії.
Кіра Рудик поділилася світлиною з акції “Об’єднання берегів Дніпра”, яка 15 років поспіль проводиться на мосту Патона.
Вона описала відчуття під час демонстрації, як “емоційне та красиве”, а також додала, що українці “непереможні та єдині”.
Денис Шмигаль у своєму вітанні зазначив, що єдина й соборна Україна була мрією українців, яка втілилась рівно 103 роки тому на Софійській площі в Києві.
За його словами, Акт Злуки УНР і ЗУНР “увінчав столітні прагнення нашого народу жити в неподільній незалежній державі”.
Єдина й соборна Україна — така мрія мільйонів українців утілилась рівно 103 роки тому на Софійській площі в Києві. Акт Злуки УНР і ЗУНР увінчав столітні прагнення нашого народу жити в неподільній незалежній державі.
З Днем Соборності України! pic.twitter.com/ARuKRclgVW
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 22, 2022
На сайті Верховної Ради України пресслужба ВР опублікувала привітання Дмитра Разумкова.
Він також зазначив, що сила українців в єдності, запевнивши, що це допоможе створити краще майбутнє.
Разумков наголосив, що проголошений акт був не лише важливим юридичним документом, він засвідчив бажання українців об’єднатися та жити спільно в єдиній та самостійній державі.
- У Києві на Михайлівській та Софійській площах у День Соборності українці розгорнули 500-метровий прапор, щоб з’єднатися таким чином один з одним.
- Сьогодні, у День соборності України у Києві організували 15-й “живий ланцюг”, що символічно поєднує Лівобережну та Правобережну Україну.
- Нагадаємо, за неофіційними підрахунками, учасниками “Живого ланцюга” в 1990 році стали від одного до трьох мільйонів людей. Взявшись за руки, вони створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва.