Українські політики вже привітали громадян з Днем Соборності України. Зокрема, дописи у соціальних мережах поширили Президент України Володимир Зеленський, п'ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова партії "Голос" Кіра Рудик та колишній Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, Україна відзначає День соборності. На честь свята у Києві організували 15-й “живий ланцюг”, що символічно поєднує Лівобережну та Правобережну Україну.

Зеленський привітав українців світлинами з відкриття у Запоріжжі першої частини найбільшого вантового мосту в Україні. Він зазначив, що міст будувався ще з 2004 року та що попередні президенти “як спадок передавали його своїм наступникам”.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості єдності. Адже, “тільки єдиний народ може створити сильну країну, яка будує лікарні й стадіони, літаки й кораблі, відправляє супутники в космос та зводить знакові об’єкти”.

У своєму привітанні Петро Порошенко згадав історичний контекст свята, процитувавши українського політичного діяча 20-го століття Симона Петлюру.

Всі, як один чоловік, станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших”, — написав у дописі Порошенко.

Він також закликав українців до єдності та символічного акту злуки патріотичних державницьких та громадських сил України задля протидії російській агресії.

Кіра Рудик поділилася світлиною з акції “Об’єднання берегів Дніпра”, яка 15 років поспіль проводиться на мосту Патона.

Вона описала відчуття під час демонстрації, як “емоційне та красиве”, а також додала, що українці “непереможні та єдині”.

Денис Шмигаль у своєму вітанні зазначив, що єдина й соборна Україна була мрією українців, яка втілилась рівно 103 роки тому на Софійській площі в Києві.

За його словами, Акт Злуки УНР і ЗУНР “увінчав столітні прагнення нашого народу жити в неподільній незалежній державі”.

Єдина й соборна Україна — така мрія мільйонів українців утілилась рівно 103 роки тому на Софійській площі в Києві. Акт Злуки УНР і ЗУНР увінчав столітні прагнення нашого народу жити в неподільній незалежній державі. З Днем Соборності України! pic.twitter.com/ARuKRclgVW — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 22, 2022

На сайті Верховної Ради України пресслужба ВР опублікувала привітання Дмитра Разумкова.

Він також зазначив, що сила українців в єдності, запевнивши, що це допоможе створити краще майбутнє.

Разумков наголосив, що проголошений акт був не лише важливим юридичним документом, він засвідчив бажання українців об’єднатися та жити спільно в єдиній та самостійній державі.