Сьогодні вранці прихильники політсили "Опозиційна платформа – За життя" влаштували під будівлею Кабінету Міністрів акцію протесту проти співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції принесли з собою прапори з символікою ОПЗЖ, а також фальшиві долари, які розкидали на тротуарі.

Крім того, вони тримали плакати з різними гаслами: “Досить вішати кредити”, “Я не беру гроші в борг!”, “Коли чекати колекторів?”, “Зеленський, досить продавати українців” та інші.

В акції брали участь і нардепи від ОПЗЖ, зокрема, співголова цієї політсили Вадим Рабинович.

Протестувальники вимагали від Уряду не брати кредити у МВФ.

Варто відзначити, що в коментарі #Буквам один із учасників акції заявив, що він не знає, проти чого протестують присутні, і прийшов під будівлю Кабміну “подихати свіжим повітрям”.