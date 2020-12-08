Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники акції принесли з собою прапори з символікою ОПЗЖ, а також фальшиві долари, які розкидали на тротуарі.
Крім того, вони тримали плакати з різними гаслами: “Досить вішати кредити”, “Я не беру гроші в борг!”, “Коли чекати колекторів?”, “Зеленський, досить продавати українців” та інші.
В акції брали участь і нардепи від ОПЗЖ, зокрема, співголова цієї політсили Вадим Рабинович.
Протестувальники вимагали від Уряду не брати кредити у МВФ.
Варто відзначити, що в коментарі #Буквам один із учасників акції заявив, що він не знає, проти чого протестують присутні, і прийшов під будівлю Кабміну “подихати свіжим повітрям”.
- У червні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд. 12 червня Україна отримала перший транш по кредиту від МВФ в розмірі 2,1 млрд доларів.
- Після оголошення голови Національного банку України Якова Смолія про відставку Міжнародний валютний фонд закликав забезпечити незалежність НБУ.
- У вересні міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що наша країна до кінця нинішнього року розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) два транші по $700 мільйонів кожний. Але цього досі не сталося.
- Президент Володимир Зеленський визнавав, що сьогодні Україна не може повноцінно функціонувати без підтримки західних партнерів.
- У листопаді президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. За її підсумками голова МВФ заявила про необхідність “повного узгодження дій”.