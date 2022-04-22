Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ з регіону виїхало майже три чверті мирних мешканців.

Про це Криленко розповів в етері телемарафону UAразом.

Як відомо, до 24 лютого 2022 року на Донбасі проживало 1,67 мільйона осіб. Проте станом на сьогодні в області залишилось близько 430 000 людей – це чверть населення, яке до 24 лютого проживало на підконтрольній частині Донецької області.

“Якщо ми візьмемо, до прикладу Краматорськ, то він був найбільшим містом в області після Маріуполя. До 24 лютого там проживало 200 тисяч громадян, а наразі залишилось понад 40 тисяч”, – заявив очільник Донецької ОВА.

Оскільки Донеччина продовжує бути однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій, місцева влада закликає жителів, які все ще не виїхали з області, евакуюватись, тому що це може врятувати життя.