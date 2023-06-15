У Лос-Анджелесі, США, стримінгова компанія Netflix планує запустити поп-ап ресторан. У меню представлять страви від учасників кулінарних шоу на платформі.

Джерело: The Hollywood Reporter.

Заклад під назвою Netflix Bites мають намір запустити вже 30 червня. Серед меню представлять страви учасників шоу від Iron Chef, Chef’s Table, Nadiya Bakes і Nailed It тощо.

У закладі буде концепція “їжа з екрана до столу”. Тобто шанувальники зможуть замовляти страви, які кухарі готували в їхніх улюблених шоу. Наприклад, можна буде скуштувати коктейлі від міксологів Drink Masters.

“Netflix уже є місцем для улюблених програм про їжу, від документальних фільмів до конкурсних шоу. З Netflix Bites ми створюємо особистий досвід, де шанувальники можуть зануритися у свої улюблені гастрономічні шоу”, — розповів Джош Саймон, віцепрезидент зі споживчих товарів Netflix.

Ресторан працюватиме щодня з 17:00 до 22:00. На вихідних плануються пізні сніданки.

Цей проєкт — тимчасовий, але коли він закінчиться невідомо. Поки не оголошують, які ціни будуть в меню.