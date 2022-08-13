З Естонії видворили двох журналістів російського пропагандистського видання "Известия". Їх звинуватили у порушенні візового режиму, оскільки вони займались пропагандою попри те, що під час в'їзду до Естонії метою поїздки назвали туризм.

Про це повідомляє Postimees.

Про затримання своїх журналістів в Естонії повідомили у виданні “Известия” увечері 12 серпня. У РосЗМІ поскаржились, що їх співробітників зняли з потягу Нарва-Таллін та затримали.

“Наші кореспонденти Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тимофеєв їхали у потязі з Нарви до Талліна. У вагоні до них підійшли поліціянти, зняли з потяга та доставили у відділ поліції”, – зауважили у російському виданні.

“Известия” додали, що їх співробітники у поліції очікують на представника міграційної служби, а в чому їх звинувачують – невідомо.

У російському ЗМІ також наголосили, що Ксенія та Дмитро поїхали до Естонії як туристи, однак “не змогли проігнорувати останні події, які відбувались в Естонії”. Тому вони почали збирати матеріали про обмеження видачі віз громадянам РФ та позбавлення танка Т-34 статусу пам’ятника.

Трохи пізніше у російському виданні повідомили, що у їхніх співробітників забрали мобільні телефони і вони не можуть вийти з ними на зв’язок. Вже вранці 13 серпня РосЗМІ написало, що їх працівники повернулись у Росію.

Однак як повідомили Postimees у прикордонному бюро Ідаської префектури, російські журналісти – 30-річна жінка та 40-річний чоловік – прибули до Естонії через нарвський пункт пропуску 12 серпня близько полудня.

На кордоні вони показали шенгенські візи, видані Італією та Фінляндією та заявили, що мета їх поїздки – туризм.

“Після цього чоловік та жінка підійшли до нарвського танку та почали вести там пропагандистську роботу. Коли вони потім сіли у потяг Нарва-Таллін та поїхали у бік Талліна. У Йихві у потяг зайшов поліцейський патруль та вивіз чоловіка і жінку у відділ поліції для перевірки”, – заявив голова прикордонбюро Урмаса Елмі.

Він додав, що російські журналісти не мали права працювати під час поїздки з туристичними цілями, адже це вважається порушення візового режиму.

“Тому їх візи анулюють, їм видано заборону на в’їзд в Естонії і вони були видворені до Росії”, – резюмував Елмі.