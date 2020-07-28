З Фонду борьби з COVID-19, у який було закладено понад 60 млрд гривень, вже витрачено близько 10%. Інші кошти розподілені, але не витрачені.

Про це на брифінгу у вівторок, 28 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами голови уряду, Фонд на боротьбу з наслідками COVID-19, що складав 64,7 млрд, розподілений, але не витрачений.

“Касові видатки, тобто кошти уже потрачені, вони значно менші. Це до 10% на сьогодні загальної суми. Але, звичайно, розуміючи, що ситуація змінюється, боротьба з коронавірусом — процес тривалий і не завжди передбачуваний… Коли виділялися кошти на перших етапах… Зараз виникає економія”, — сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що уряд разом із бюджетним комітетом Верховної Ради планує зробити перерозподіл коштів усередині цього фонду.

Шмигаль зазначив, що фонд в першу чергу покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень, але також кошти з нього йдуть на боротьбу з наслідками коронавірусу.

“Ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, тому що це також боротьба з наслідками COVID-19, тому що наслідки економічної кризи за прогнозами світових експертів можуть бути більш трагічними, ніж наслідки медичної кризи”, — наголосив він.

На відео з 15:30 хв.