З Галапагоських островів, що належать до Еквадору, контрабандисти намагалися вивезти 185 черепах, яких сховали в валізі.

Про це повідомляє ВВС.

Рептилії були загорнуті в плівку. Їх виявили під час планової перевірки в головному аеропорту острова Бальтра. Чемодан був доставлений в аеропорт транспортною фірмою і, як повідомляється, містив “сувеніри”.

За словами офіційних осіб, десять черепах загинули.

Зазначається, що одна з найбільших загроз для галапагосських черепах – незаконна торгівля колекціонерами тварин і ринки екзотичних домашніх тварин.

Вважається, що черепахам, затриманим в аеропорту на Балтра, менше трьох місяців.

Офіційні особи, що займаються боротьбою з торгівлею дикими тваринами, кажуть, що за одну молоду тварину цього виду можна виручити 5000 доларів.

Міністр навколишнього середовища Еквадору Марсело Мата назвав інцидент злочином проти дикої фауни і природної спадщини країни.