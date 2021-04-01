Про це повідомляє ВВС.
Рептилії були загорнуті в плівку. Їх виявили під час планової перевірки в головному аеропорту острова Бальтра. Чемодан був доставлений в аеропорт транспортною фірмою і, як повідомляється, містив “сувеніри”.
За словами офіційних осіб, десять черепах загинули.
Зазначається, що одна з найбільших загроз для галапагосських черепах – незаконна торгівля колекціонерами тварин і ринки екзотичних домашніх тварин.
Вважається, що черепахам, затриманим в аеропорту на Балтра, менше трьох місяців.
Офіційні особи, що займаються боротьбою з торгівлею дикими тваринами, кажуть, що за одну молоду тварину цього виду можна виручити 5000 доларів.
Міністр навколишнього середовища Еквадору Марсело Мата назвав інцидент злочином проти дикої фауни і природної спадщини країни.
- Раніше повідомлялось, що через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах.