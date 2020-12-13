Про це у Facebook повідомив священник Іван Сидор.

№Не звертав би священник уваги на цього капелюха на ялинці, якби така композиція з капелюхів, мухоморів і пеньків красувалася чи то в Голосієво, чи на Оболоні чи в будь якому іншому районі столиці. Але не на Софійській площі, поруч зі святою Софією Київською і прямо над могилою другого українського патріарха Володимира Романюка (який третину свого життя провів в радянських концтаборах). Чи для того наші князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий зводили цю святиню, щоб народ, який кров’ю і смертю віками виборював державну і церковну свободу, забавлявся перед її стінами казковим лісом і магічними цяцьками? Давайте уже ставити дорослими! На носі 30 років незалежності”, – зазначив Іван Сидор.

Фото: Іван Сидор

Ялинку оздобили величезним капелюхом 1 грудня. Варто зазначити, що таке дизайнерське рішення зібрало чимало критики.