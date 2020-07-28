Про це йдеться у рішенні суду від 17 червня.

У позові Київської міськради зазначається, що підприємство не виконує умови договору оренди земельної ділянки від 08.02.2010 в частині орендної плати.

Йдеться про 0,65 га землі за адресою Михайлівська площа, 1 із цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального культурного центру “Музей художника Івана Марчука” на Андріївському узвозі.

З 2016 по 2019 рік орендар сплатив за ділянку тільки 35 тисяч гривень. Відтак борг зріс до 4,8 млн грн, до цього додається 3% річних та інфляційні втрати.

Відповідач заперечував проти позову, вказуючи, що невиконання зобов’язань спричинено діями самої Київської міської ради та Міністерства культури України.

Так, за даними відповідача, досить довгий час не була погоджена проєктна документація, а також Київрада та Міністерство культури не виконували свої наміри щодо участі у створенні музею. Та суд вважає, що це не може слугувати підставою для невиконання умов договору оренди земельної ділянки.

Представник музею просив про застосування строків давності до вимог 2016 року, але суд відмовив.

У рішенні суду зазначається, що орендар неодноразово звертався щодо зменшення орендної плати у зв’язку з неможливістю розпочати будівництво музейного комплексу через тривале погодження дозвільної документації, зростанням вартості робіт і тому подібне.

Суд прийняв до уваги тривале погодження дозвільної документації та зростання цін на роботи та матеріали, фінансову кризу, тому зменшив на 50% інфляційні нарахування та відсотки.

Таким чином, стягується 4,8 млн грн заборгованості орендної плати, 472 тис. грн інфляційних втрат і 126 тис. грн 3% річних і 90 тис. грн судового збору.

На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу.

Засновниками ТОВ “Виставковий центр-музей художника Івана Марчука” є 84-річний Іван Марчук (1%) і “Благодійний фонд художника Івана Марчука” (99%).

Іван Марчук має звання народного художника України, є лауреатом Національної премії України ім. Шевченка.