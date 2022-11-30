Член британської королівської сім’ї залишив свою посаду після того, як зробив "неприйнятні та гідні глибокого жалю" коментарі щодо раси та національності щодо гості на зустрічі в Букінгемському палаці.

Про це повідомляє Reuters.

Нгозі Фулані, яка народилася у Великій Британії та працює в групі підтримки жертв домашнього насильства, написала у Twitter, що королівський помічник неодноразово запитував її: “з якої ви частини Африки?”, під час заходу, організованого Камілою, дружиною короля Чарльза.

“Ми надзвичайно серйозно ставимося до цього інциденту та негайно провели розслідування, щоби встановити всі деталі. У цьому випадку були зроблені неприйнятні та глибоко сумні коментарі”, — йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Інцидент стався після того, як молодший син Чарльза принц Гаррі та його дружина Меган звинуватили сім’ю в расизмі в інтерв’ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року. Меган сказала, що один неназваний член сім’ї запитав, наскільки темною може бути шкіра їхнього сина Арчі.