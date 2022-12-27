В Україні можуть запровадити додаткового збору за зняття готівки в банкоматах, а також заборону на зняття готівки юридичними особами та продажу за готівку підакцизних товарів.

Про це повідомила народна депутатка “Європейської Солідарності” та голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

8 грудня 2022 року Рада з фінансової стабільності підтримала проєкт Power Banking. Так, 1 000 відділень в усіх областях України додатково обладнали для роботи під час блекауту.

Вона нагадала, що в умовах блекауту у відділеннях Power Banking для всіх клієнтів будуть доступні такі послуги:

отримання готівки в банкоматі чи касі;

здійснення платежів та переказ коштів у касі або в терміналах самообслуговування;

обмін валют (за наявності готівкової валюти в касі);

консультація менеджерів із фінансових питань.

Втім, вона зауважила, що водночас з’являється інформація про “ймовірне запровадження додаткового збору за зняття готівки в банкоматі”, а також ще “заборона на зняття готівки юридичними особами та продажу за готівку підакцизних товарів”.

За словами народної депутатки, влада має зрозуміти, що наразі готівкові гроші для людей — необхідність, викликана відсутністю електроенергії, яка не пов’язана з “обігом у тіньовій частині економіки”.

“Такі заяви знову збуджують людей, породжують недовіру до банківської системи й тільки віддаляють нас усіх від використання цивілізованих сучасних інструментів”, — сказала Южаніна. Також за її думку, подібні заяви в період воєнного стану умисно розхитують банківську сферу.