Про це повідомила народна депутатка “Європейської Солідарності” та голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.
8 грудня 2022 року Рада з фінансової стабільності підтримала проєкт Power Banking. Так, 1 000 відділень в усіх областях України додатково обладнали для роботи під час блекауту.
Вона нагадала, що в умовах блекауту у відділеннях Power Banking для всіх клієнтів будуть доступні такі послуги:
- отримання готівки в банкоматі чи касі;
- здійснення платежів та переказ коштів у касі або в терміналах самообслуговування;
- обмін валют (за наявності готівкової валюти в касі);
- консультація менеджерів із фінансових питань.
Втім, вона зауважила, що водночас з’являється інформація про “ймовірне запровадження додаткового збору за зняття готівки в банкоматі”, а також ще “заборона на зняття готівки юридичними особами та продажу за готівку підакцизних товарів”.
За словами народної депутатки, влада має зрозуміти, що наразі готівкові гроші для людей — необхідність, викликана відсутністю електроенергії, яка не пов’язана з “обігом у тіньовій частині економіки”.
“Такі заяви знову збуджують людей, породжують недовіру до банківської системи й тільки віддаляють нас усіх від використання цивілізованих сучасних інструментів”, — сказала Южаніна. Також за її думку, подібні заяви в період воєнного стану умисно розхитують банківську сферу.
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