Спільний проєкт NASA та Італійського космічного агентства “Imaging X-Ray Polarimetry Explorer” (IXPE) досліджує туманність Кассіопею А і вже навіть надіслав перші світлини.

Про це повідомляє науковий журнал Science Alert.

Розташована на відстані 11 000 світлових років від нас, ця туманність – це залишки зірки, яка, як вважається, вибухнула десь у 1690-х роках. Наразі її досліджують задля отримання нових знань про наднові.

Кассіопея А випромінює світло з різними довжинами хвиль, включаючи радіо, оптичні та, звичайно, рентгенівські промені. Фактично, першим науковим зображенням з іншої рентгенівської обсерваторії НАСА, Чандра, також була Кассіопея А.

Але отримане нещодавно зображення Кассіопеї А відкриває нові знання про наднові та життєві цикли зірок. Перед смертю зірка-попередниця була масивним об’єктом, який, коли в неї закінчилося паливо, став нестабільним і почав скидати зовнішні шари, створюючи хмару навколозоряного матеріалу.

Удари та магнітні поля, які виникають у зв’язку із вибухом наднової, можуть створити синхротрони, які прискорюють електрони, генеруючи високоенергетичне рентгенівське випромінювання.

IXPE розроблено спеціально для вивчення поляризації рентгенівських променів. Для такого об’єкта, як Кассіопея А, детальні дані поляризації розкажуть нам більше про середовище всередині залишку наднової. Він розкриє більше інформації про те, як поглинається і відбивається світло, а також про клубок магнітних полів, створених надновою.

Тепер з допомогою комп’ютерних технологій, дослідники оброблять та проаналізують отримані дані, які поповнять знання про цикли життя зірок.