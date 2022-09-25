Про це інформує The Guardian.

Бельгійська плита з чорного мармуру, вирізана вручну, містить латунні літери з іменами королеви, її чоловіка принца Філіпа та її батьків Георга VI та Єлизавети, королеви-матері. Він був встановлений на підлозі меморіальної каплиці короля Георга VI у каплиці Святого Георгія, де були поховані всі чотири королівські особи.

Прах принцеси Маргарет також похований у каплиці, хоча її ім’я не входить до напису.

На свіжому камені тепер написано «Георг VI / 1895-1952», «Єлизавета / 1900-2002», потім металева зірка підв’язки, потім «Єлизавета II / 1926-2022» і «Філіп / 1921-2021».

Букінгемський палац опублікував фотографію плити, оточеної квітами та вінками, перед повторним відкриттям Віндзорського замку наступного тижня.

Відвідувачі зможуть відвідати місце поховання та віддати шану в будь-який день, коли каплиця Святого Георгія відкрита для відвідування, крім неділі, коли вона відкрита лише для прихожан, починаючи з 29 вересня.