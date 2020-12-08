На сайті рецензій Metacritic з'явилися перші оцінки авторитетних західних видань на найочікуванішу гру року Cyberpunk 2077. Творіння польської студії CD Projekt Red оцінили в середньому у 91 бал зі 100 можливих.

Про це повідомляють #Букви.

Дії у грі розгортаються в похмурому фантастичному майбутньому після кібернетичної революції з поширенням кіберімплантів. Cyberpunk 2077 буде доступною на всіх популярних платформах: ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One|One X, Xbox Series X|S, а також Google Stadia. Геймери зможуть випробувати нову гру вже в ніч на 10 грудня.

Наразі рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic складає 91 бал зі 100 можливих. Результат сформували на основі 44 рецензій відомих західних видань, які спеціалізуються на новинках техніки та графіки.

До речі, на платформі OpenCritic гра також набрала 91 бал. Рейтинг сформували на основі 45 рецензій.

Оцінки авторитетних закордонних видань:

Game Informer — 9/10;

PC Gamer — 78/100;

GameSpot — 7/10;

IGN — 9/10;

GamesRadar+ — 5/5;

VG247 — 10/10;

PCGamesN — 9/10;

VGC — 5/5;

GamesBeat — 3/5;

Stevivor — 9,5/10;

Windows Central — 5/5;

TheGamer — 10/10.

Критики зазначають, що рівень опрацювання та постановки гри, а також варіативність її сюжету викликають щире захоплення. Також журналісти порівнюють рівень деталізації Найт-Сіті і його околиць з іграми Rockstar, де кожен метр локацій можна вивчати годинами. Також рецензентам надзвичайно сподобалися квести за участю персонажів другого плану.

Однак польська гра не всім сподобалася. Приміром, автор VentureBeat Джефф Грабб поставив проєкту всього 6 балів з 10. На його думку, гра є трохи застарілою.

Щодо технічного виконання, рецензенти назвали єдиний серйозних недолік роботи CD Projekt Red – це баги. Проте вони тестували передрелізну версію гри, тому розробники зможуть виправити свої помилки.

Загалом журналісти зійшлися на тому, що Cyberpunk 2077 варта восьми років очікування.

За даними 10 аналітиків Bloomberg, за перший рік Cyberpunk 2077 розійдеться тиражем у 30 млн копій.