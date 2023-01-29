29 січня з'явились супутникові знімки території іранського заводу з виробництва БПЛА Shahed-136 та інших дронів в іранському місті Ісфахан.

Про це інформує Defence Express.

Раніше поширилось припущення, що саме це підприємство було атаковано 28 січня близько 23:30 за місцевим часом. Офіційно міноборони країни повідомило про невдалу атаку неназваного військового підприємства, додавши, що використовувались міні-дрони у кількості трьох одиниць.

Проте, на супутниковому знімку SkySat від компанії Planet Labs, який був зроблений вже після атаки 29 січня о 10:10 за місцевим часом, жодних руйнувань не спостерігається.

Для порівняння можливо навести знімок від 26 листопада минулого року. До речі видно, що за цей період

Зауважимо, що з минулого року на підприємстві звели ще два ангари — експерти пояснюють, що Іран намагається масштабувати виробництво БПЛА.

Аналізуючи супутникові знімки можна припустити, що про руйнування чи значне пошкодження саме цього підприємства наразі не йдеться.

Окрім цього, зазначають у виданні, всі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею, тож для їх ураження необхідно використовувати спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності.

Раніше повідомлялось, що потужний вибух на військовому заводі в центральному місті Ірану Ісфаган стався через “невдалу” атаку безпілотника.

За минулі кілька років навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів сталася низка вибухів і пожеж. У 2021 році Іран звинуватив Ізраїль у диверсії на своєму ключовому ядерному об’єкті в Натанзі та пообіцяв помститися за напад.

Вибухи на “чутливих” об’єктах в Ірані іноді викликали занепокоєння на тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану з Ізраїлем і Сполученими Штатами.