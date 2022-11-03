Про це повідомила Adastra Cinema в YouTube.

В основу фільму ліг роман Пратчетта “Дивовижний Моріс та його вчені гризуни”. За сюжетом кіт Моріс має таланти до базікання та афер. Головний герой подорожує з магічними гризунами з міста в місто. За розумну плату він нібито рятує місцевих жителів від “навали щурів”. Утім одного разу команда стискається з містом, де дійсно приховано щось небезпечне.

Сценаристом став Террі Россіо. Автор відомий такими популярними франшизами, як “Пірати Карибського моря”, “Шрек” та оригінальний “Аладін”.

Героїв озвучують Емілія Кларк, Г’ю Лорі, Джемма Артертон, Девід Теннант, Хімеш Патель, Г’ю Бонневіль, Девід Тьюліс та інші зірки.

Хто такий письменник-фантаст Террі Пратчетт

Сер Теренс Девід Джон “Террі” Пратчетт (1948-2015) нині є чи не найпопулярнішим британським письменником. Чоловік відомий гумористичними романами у жанрі фентезі.

Його найвідоміша серія книг про “Дискосвіт” налічує понад 40 творів. Перший з них, “Колір магії” було видано 1983 року.

Також він написав науково-фантастичну серію про Джона Максвела, гумористичну книгу “Кіт без дурнів” та трилогію для дітей і підлітків “Номи”. Письменник собисто брав участь у розробці комп’ютерних ігор за книгами “Плаского світу”.

Останній твіт “Террі” написав влітку 2014 року. Письменник помер 12 березня 2015 року після довгої боротьби з хворобою Альцгеймера у себе вдома.