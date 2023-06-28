Стримінговий сервіс Hulu опублікував перший трейлер восьмого сезону мультфільму "Футурама", який стартує вже 24 липня. Всього буде десять серій, які виходитимуть щопонеділка.

Джерело: Hulu в Instagram.

Востаннє “Футурама” вийшла 19 червня 2013 року — 10 років тому. Мультсеріал створили під керівництвом своїх творців Метта Ґрейнінґа та Девіда X. Коена.

У новому сезоні покажуть пандемію як пародія на COVID-19. У трейлері показали відсилки “Дюни”, а також кохання Ліли та Фрая.

Ще у мультику з’явилися сучасні гаджети, яких не було у попередніх сезонах. Зокрема дрони та розумні колонки.

В озвучці братиме участь увесь оригінальний акторський склад: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс МакНіл, Моріс Ламарш, Лорен Том, Філ Ламарр та Девід Херман. Ще долучився Джон Ді Маджіо у ролі Бендера, який спершу відмовлявся, але приєднався до знімання вже в березні минулого року.