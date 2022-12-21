Україна отримала від Ісландії допомогу у вигляді 12 тисяч одиниць теплого одягу для українських військовослужбовців.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Відтак, допомога включає шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.

В “країні гейзерів” було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання населенням, зокрема, шкарпеток і светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо долучилося і керівництво Ісландії.

У Генштабі розповіли, що зараз вантаж обліковується, розподіляється і видається представниками Сил логістики ЗСУ. Левова частка одягу буде відправлена у дві бойові бригади. Частину ж буде передано до військових шпиталів, пожежникам і ремонтникам.

“Збройні Сили України дякують за підтримку і теплоту невеликої країни з великим серцем”, – подякували у Генштабі ЗСУ.

Крім того, сьогодні, 21 грудня, Литва надіслала першу партію светрів та термокомплектів для військових Збройних сил України.

“Сьогодні українським військовим відправлено першу партію теплих светрів та термокомплектів литовського виробництва. Загалом у найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів і 15 тисяч термокомплектів”, ­– зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також раніше повідомлялося, що міністерство оборони Литви забезпечить приблизно 25 тисяч українських військових зимовим одягом на суму понад 2 мільйони євро. Мовиться про теплий верхній одяг і білизну, які міністерство оборони закупило у трьох литовських виробників.