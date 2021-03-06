Про це повідомляє ВВС.
Ініціаторкою звернення стала італійська феміністка Марія Беатріче Джованарді.
Вона зазначила, що в тлумачному словнику у статті “жінка” є два синоніма, які ображають представниць жіночої статі. Це puttana (розпусна жінка) і cagna (сука).
У минулому році Джованарді подавала аналогічну петицію. Тоді її підписали десятки тисяч осіб. Після цього видавництво Оксфордського університету переглянуло і прибрало кілька синонімів до слова “жінка”. Наприклад, з ряду синонімів в англійських словниках прибрали bitch (сука).
“Словник містить “жінконенависницькі стереотипи, які об’єктивують жінок і представляють їх як нижчих істот. Це небезпечно, тому що мова формує реальність і впливає на те, як жінок сприймають і як до них ставляться”, – сказано в листі Джованарді.
За словами активістки, в італійській мові є близько 30 слів, які описують жінок, як секс-працівниць, чим ображають і принижують їх.
Для порівняння, вона зазначила, що синонімами до слова “чоловік” вказані uomo d’affari (бізнесмен), uomo di cuore (сердечна людина) і uomo d’ingegno (талановита людина).
В Інституті італійської енциклопедії поки не прокоментували звернення.
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