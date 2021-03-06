В італійському тлумачному словнику слово puttana зазначено, як синонім "жінки". У зв'язку з цим письменники, юристи, депутати і сенатори Італії склали звернення до Інституту італійської енциклопедії Треккані із закликом прибрати образливі синоніми.

Про це повідомляє ВВС.

Ініціаторкою звернення стала італійська феміністка Марія Беатріче Джованарді.

Вона зазначила, що в тлумачному словнику у статті “жінка” є два синоніма, які ображають представниць жіночої статі. Це puttana (розпусна жінка) і cagna (сука).

У минулому році Джованарді подавала аналогічну петицію. Тоді її підписали десятки тисяч осіб. Після цього видавництво Оксфордського університету переглянуло і прибрало кілька синонімів до слова “жінка”. Наприклад, з ряду синонімів в англійських словниках прибрали bitch (сука).

“Словник містить “жінконенависницькі стереотипи, які об’єктивують жінок і представляють їх як нижчих істот. Це небезпечно, тому що мова формує реальність і впливає на те, як жінок сприймають і як до них ставляться”, – сказано в листі Джованарді.

За словами активістки, в італійській мові є близько 30 слів, які описують жінок, як секс-працівниць, чим ображають і принижують їх.

Для порівняння, вона зазначила, що синонімами до слова “чоловік” вказані uomo d’affari (бізнесмен), uomo di cuore (сердечна людина) і uomo d’ingegno (талановита людина).

В Інституті італійської енциклопедії поки не прокоментували звернення.