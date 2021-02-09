Про це повідомили “Суспільному” у пресслужбі політсили.
Відповідне рішення було ухвалене під час з’їзду партії 29 січня. Його причиною, як зазначається, стала зміна завдань, які стоять перед політсилою.
“Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану “Голосу” на 2021 рік”, – йдеться у повідомленні.
Тепер за програмний напрямок партії відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний – Андрій Осадчук, парламентський – Ярослав Железняк.
Водночас Притула залишається членом партії та “працює над її розвитком”, повідомили у політсилі.
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