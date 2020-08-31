Трансляцію веде телеканал “5 канал”.
Промова П’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка під час з’їзду партії:
- Партія “Слуга народу” на позачерговому з’їзді представила кандидатів на посади мерів обласних міст.
Covid-19 Україна
оновлено 31.08.2020 о 16:02
|
121215(+2141)
|
61544(+2141)
|
57114(+380)
|
2557(+30)
У Києві розпочався 'їзд партії "Європейська солідарність".
Трансляцію веде телеканал “5 канал”.
Промова П’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка під час з’їзду партії: