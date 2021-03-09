З'їзд суддів сьогодні, 9 березня, обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Завтра на з'їзді суддів відбудеться ще одне голосування.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

9 березня 2021 року рішенням XVIІІ чергового з’їзду суддів України членами Вищої ради правосуддя обрано:

Болотіна Сергія Миколайовича – суддю Хмельницького апеляційного суду (148 голосів);

Саліхова Віталія Валерійовича – суддю Київського апеляційного суду (151 голос);

Сухового Валерія Григоровича – суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (147 голосів).

Кожен з них склав присягу члена ВРП.

До бюлетеня для повторного таємного голосування щодо обрання члена ВРП включені Панасюк Олександр Сергійович – суддя Вінницького апеляційного суду та Плахтій Інна Борисівна – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Голосуватимуть за них 10 березня 2021 року.

Зазначимо, що голосування відбувається таємно.