Про це повідомила пресслужба ВРП.
9 березня 2021 року рішенням XVIІІ чергового з’їзду суддів України членами Вищої ради правосуддя обрано:
- Болотіна Сергія Миколайовича – суддю Хмельницького апеляційного суду (148 голосів);
- Саліхова Віталія Валерійовича – суддю Київського апеляційного суду (151 голос);
- Сухового Валерія Григоровича – суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (147 голосів).
Кожен з них склав присягу члена ВРП.
До бюлетеня для повторного таємного голосування щодо обрання члена ВРП включені Панасюк Олександр Сергійович – суддя Вінницького апеляційного суду та Плахтій Інна Борисівна – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Голосуватимуть за них 10 березня 2021 року.
Зазначимо, що голосування відбувається таємно.
- Нагадаємо, що раніше прихильники засудженого до семи років ув’язнення активіста Сергія Стерненка оголосили про масову акцію протесту, яка запланована 9 березня на Майдані Незалежності біля Будинку профспілок, де у той день має відбутися з’їзд суддів, під час якого мають обирати нових представників Вищої ради правосуддя від судової гілки влади.