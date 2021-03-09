Про це повідомила пресслужба ВРП.

9 березня 2021 року рішенням XVIІІ чергового з’їзду суддів України членами Вищої ради правосуддя обрано:

  • Болотіна Сергія Миколайовича – суддю Хмельницького апеляційного суду (148 голосів);
  • Саліхова Віталія Валерійовича – суддю Київського апеляційного суду (151 голос);
  • Сухового Валерія Григоровича – суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (147 голосів).

Кожен з них склав присягу члена ВРП.

До бюлетеня для повторного таємного голосування щодо обрання члена ВРП включені Панасюк Олександр Сергійович – суддя Вінницького апеляційного суду та Плахтій Інна Борисівна – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Голосуватимуть за них 10 березня 2021 року.

Зазначимо, що голосування відбувається таємно.

  • Нагадаємо, що раніше прихильники засудженого до семи років ув’язнення активіста Сергія Стерненка оголосили про масову акцію протесту, яка запланована 9 березня на Майдані Незалежності біля Будинку профспілок, де у той день має відбутися з’їзд суддів, під час якого мають обирати нових представників Вищої ради правосуддя від судової гілки влади.