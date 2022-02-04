П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик та заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв прибули на з'їзд партії "УДАР" мера Києва Віталія Кличка. Під час своїх промов кожен з політичних діячів наголошував на важливості єдності.

Про це повідомляють пресслужби політичних партій.

Мер Києва та очільник “УДАРу” Віталій Кличко під час свого виступу звернувся до уряду, лідерів політсил та громадськості щодо необхідності Національного форуму єдності України. За його словами, це допоможе українцям як вирішити внутрішні проблеми, так і побороти зовнішнього агресора – Росію.

“Існують проблеми українців, які треба вирішувати разом. Сьогодні свій заклик до консолідації дій я адресую всім, від кого залежить доля країни. Пропоную скликати Національний форум єдності України й узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців – більш захищеними. Боротися треба не одне проти одного, а за Україну”, – наголосив Віталій Кличко.

Своєю чергою, експрезидент Порошенко заявив, що інші країни “вже об’єдналися” і від українського уряду очікують того самого. Це допоможе “посилити державу і захистити демократичні цінності”.

“Зараз ключовим пріоритетом має стати підтримка безпеки. І саме тому наша фракція наполягає разом з нашими партнерами по демократичній коаліції на позачерговому засіданні парламенту для того, що були внесені необхідні зміни до бюджету і різко збільшене фінансування Збройних сил України – щодо збільшення грошового забезпечення, щодо підтримки територіальних громад включно з Київською громадою для фінансового забезпечення і спільного фінансування територіальної оборони. Як і збільшення Державного оборонного замовлення, і створення стратегічних резервів, і співпраця з міжнародними партнерами. Бо це є найкоротший шлях до миру. “, – наголосив Порошенко.

Очільниця “Голосу” Рудик теж підкреслила, що з огляду на те, що чинна влада “не здатна виконати жодної зі своїх обіцянок про завершення війни чи епохи бідності”, їхня політсила буде єднатися з іншими проукраїнськими партіями, щоб “протистояти агресору”.

“Тому всі проукраїнські, проєвропейські політики сьогодні відкладають свої амбіції для того, щоб об’єднати зусилля проти спільного ворога. Я вдячна партіям «Європейська солідарність» та «Удар» за нашу спільну роботу у боротьбі з узурпацією влади і протистоянні агресору. В боротьбі за демократичні цінності та проти диктатури”, – зазначила Кіра Рудик.

Під час з’їзду також виступив і колишній чемпіон світу з боксу та брат мера Києва Володимир Кличко. Він закликав українців “бути об’єднаними і разом боротися за свою державу”. Крім того, він пояснив всій вступ до територіальної оборони Києва.