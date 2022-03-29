Вишеградська четвірка, до якої разом з Польщею, Словаччиною та Чехією входить і Угорщина, мала провести саміт 30-31 березня. Проте він не відбудеться через відмову міністрів оборони Польщі та Чехії брати в ньому участь. Причиною цьому стала позиція Угорщини щодо російського вторгнення до України.

Про це повідомляє Euractiv.

На з’їзді Вишеградської четвірки мали зустрітися міністри оборони Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини, які входять до альянсу. Зустріч мала відбутися 30-31 березня, проте вона скасовується.

Польська та чеська делегації заявили, що не братимуть участі у з’їзді через слабку підтримку Угорщини у діях проти РФ. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скасував свою участь у з’їзді через риторику Угорщини щодо російського вторгнення до України.

Також про відмову від участі у саміті заявила і міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона написала у Twitter, що підтримує Вишеградську четвірку, проте їй шкода, що дешева російська нафта важливіша для угорських політиків, ніж українська кров.

Попри те, що Угорщина голосувала за запровадження санкцій проти Росії, вона виступила проти тих обмежувальних заходів, які стосуються імпорту енергоносіїв. Також угорські політики заявили про те, що Угорщина не дозволить транспортувати зброю до України через свою територію.

24 березня Президент України Володимир Зеленський звертався до представників держав Європейського Союзу через відеозв’язок. У зверненні Зеленський згадав і Угорщину:

Угорщино, я хочу, аби ви були чесними. Раз і назавжди. Ви маєте вирішити, кого ви підтримуєте.

У виданні Euractiv повідомляють, що міністр оборони Угорщини підтвердив скасування з’їзду Вишеградської четвірки. Він також додав, що “зустріч буде проведено пізніше”.

Довідка: Вишеградська четвірка — альянс чотирьох держав Центрально-Східної Європи: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Він був створений у 1991 році задля інтеграції цих країн до Євроатлантичних структур: НАТО та ЄС.