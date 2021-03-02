Фото опублікували на сторінці BIHUS.info у Facebook.
Нагадаємо, що автопригода за участі Дубінського сталася рано вранці поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Фото: BIHUS.info
- На популярній дошці оголошень Auto RIA з’явилися на продаж кілька елітних автівок, які, судячи з фото та номерних знаків, дуже схожі на ті, якими їздить народний депутат Олександр Дубінський, а саме: зелений Mercedes-Benz G 55 AMG, позашляховик Cadillac Escalade та кабріолет Honda S2000.
- Раніше #Букви зібрали скандали за участю нардепа Олександра Дубінського.