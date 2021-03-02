У мережі опублікували фотографії понівеченої автівки в ДТП за участі народного депутата Олександра Дубінського.

Фото опублікували на сторінці BIHUS.info у Facebook.

Нагадаємо, що автопригода за участі Дубінського сталася рано вранці поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: BIHUS.info