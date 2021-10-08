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З’явилися нові деталі смерті нардепа Антона Полякова

Правоохоронці розповіли нові деталі смерті виключеного з фракції “Слуги народу“ народного депутата Антона Полякова.

П’ятниця, 8 жовтня 2021, 09:41

Про це повідомили Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та пресслужба патрульної поліції.

Уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Приїхавши на місце інциденту, лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого розбору та кваліфікації події.

”Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі”, – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 жовтня, у Дніпровському районі столиці знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова.

У листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.

  • Антон Поляков заявляв, що Андрій Богдан приховував від Володимира Зеленського “здачу” за гроші мажоритарних округів на парламентських виборах.
Теги: Поляков, Антон Поляков, депутат, поліція, Поляков, Слуга народу, смерть, причина смерти

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