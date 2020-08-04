Відео затримання публікує Daily Mail.
На записі видно, як Флойда намагаються змусити пересісти в поліцейську машину, приставивши пістолет до голови. Чоловік просить не стріляти і попереджає, що має клаустрофобію і тривожнісь.
Відео з нагрудних камер 37-річного поліцейського Томаса Лейна і 26-річного Олександра Куенга з’явилися ще в середині липня, проте суддя Міннеаполіса ухвалив рішення, що його можна дивитися тільки в будівлі суду.
Кадри долучили до справи за клопотанням адвоката Лейна, який хотів таким чином довести невинність свого підзахисного. Лейн і Куенг – перші два полісмени, які прибули до магазину Cup Foods в Міннеаполісі, де Флойд намагався розплатитися фальшивою купюрою.
- 25 травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- 9 липня газета The New York Times оприлюднила докладні стенограми останніх хвилин життя Джорджа Флойда.