У мережі з'явилися кадри затримання поліцейськими в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, загибель якого призвела до масових протестів проти расизму. Запис зроблено натільного камерою поліцейського.

Відео затримання публікує Daily Mail.

На записі видно, як Флойда намагаються змусити пересісти в поліцейську машину, приставивши пістолет до голови. Чоловік просить не стріляти і попереджає, що має клаустрофобію і тривожнісь.

Відео з нагрудних камер 37-річного поліцейського Томаса Лейна і 26-річного Олександра Куенга з’явилися ще в середині липня, проте суддя Міннеаполіса ухвалив рішення, що його можна дивитися тільки в будівлі суду.

Кадри долучили до справи за клопотанням адвоката Лейна, який хотів таким чином довести невинність свого підзахисного. Лейн і Куенг – перші два полісмени, які прибули до магазину Cup Foods в Міннеаполісі, де Флойд намагався розплатитися фальшивою купюрою.