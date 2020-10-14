Фотографія опублікована на сайті президента.
Це фото з репортажу ОП з поїздки Володимира Зеленського в зону проведення операції Об’єднаних сил.
На фото видно, що індивідуальні тарілки поставили лише перед Зеленським та Єрмаком. Поряд і навпроти сидять військові без тарілок, які дивляться на те, як президент і глава Офісу президента їдять кашу.
“У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом”, – сказав Зеленський, звертаючись до військових.
- 14 жовтня з нагоди Дня захисника України президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої країни. Так, глава держави в оточенні охорони поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в центрі Києва. У церемонії взяв участь і голова Офісу президента Андрій Єрмак.