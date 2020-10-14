Пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі

Фотографія опублікована на сайті президента.

Це фото з репортажу ОП з поїздки Володимира Зеленського в зону проведення операції Об’єднаних сил.

На фото видно, що індивідуальні тарілки поставили лише перед Зеленським та Єрмаком. Поряд і навпроти сидять військові без тарілок, які дивляться на те, як президент і глава Офісу президента їдять кашу.

“У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом”, – сказав Зеленський, звертаючись до військових.