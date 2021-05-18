Про це повідомляють #Букви.
У вівторок, 18 травня, в мережі з’явилося відео, як поліціянти агресивно затримували хлопця. В ролику можна побачити, як один з поліціянтів неодноразово б’є затриманого по голові, зокрема, коли той просить поводитися не так жорстоко.
Ці події знімала на відео компанія осіб. Автори обурювалися агресивними діями поліціянтів і наголошували на необхідність документування всього, що відбувається. З їхніх коментарів випливає, що вони передбачали, що затриманому можуть підкинути заборонені предмети або речовини.
Вже у момент, коли поліціянти вели затриманого до поліційної автівки, один з патрульних поклав невеликий предмет до його кишені. На відео цей момент зафіксований на 2:35 хв.
Ролик миттєво почали поширювати в соцмережах, критикуючи дії правоохоронців. Зважаючи на це, пресслужба Патрульної поліції вирішила відреагувати і надати додаткові роз’яснення.
Там повідомили, що події на відео відбувалися на вулиці Вишгородський в Києві. Виклик стосувався розпиття компанією алкогольних напоїв та голосного прослуховування музики з нецензурними текстами. Громадянин зробив гучній компанії зауваження, після чого компанія почала йому погрожувати фізичною розправою. Через що затримали хлопця, якого можна побачити на відео, не сповіщають.
Правоохоронці запевняють, що предмет, який поліціянти поклали у кишеню хлопцеві, — його ж гроші.
“Патрульні поклали у кишеню чоловікові гроші, які у нього випали. Цей момент зафіксовано на відео. Ніяких заборонених законом предметів чи речовин у затриманого не виявляли. Просимо громадян не маніпулювати неперевіреною інформацією та довіряти лише офіційним джерелам”, — йдеться в повідомленні.
Щодо цього інциденту розпочато внутрішнє розслідування.
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- На початку травня співробітник поліції охорони пограбував киянина і поділився викраденим майном з колегами. Весь патруль обіцяють звільнити.
- 5 лютого поліціянти відвезли 28-річного чоловіка з гаражного кооперативу, де він перебував, до відділу поліції. Там з метою одержання зізнання у вчиненні злочинів поліціянти почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Використовували й інші підручні засоби, як шланг.
- Також у ніч з 23 на 24 травня 2020 року у Кагарлику, що на Київщині, поліціянти вчинили злочин проти жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була зґвалтована.
- Розслідування цієї справи (ймовірно, на тлі резонансу довкола неї) було завершено доволі швидко: вже в листопаді правоохоронці готувалися передавати цю справу до суду.
- Цей кричущий (однак не вийнятковий випадок) посприяв роздмухуванню дискусії щодо необхідності відсторонення від посади міністра-рекордсмена Арсена Авакова. У містах України відбулися численні акції протесту, проте Аваков залишився на посаді.