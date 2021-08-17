На Алеї Героїв Небесної Сотні, що у центрі Києва, люди намагаються зламати декорації з радянським інтер'єром.

Про це повідомляють #Букви.

На кадрах видно, як молоді хлопці намагаються зруйнувати інсталяцію кімнати квартири із характерними радянськими меблями.

Варто зазначити, що поліція таким діям не перешкоджала.

На Алеї Героїв Небесної Сотні люди намагаються повалити декорації з радянським інтер'єром pic.twitter.com/k7tStlAfni — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації.