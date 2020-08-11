Відео, зокрема, опублікували низка Telegram-каналів.
“Шановні громадяни Республіки Білорусь! Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене увесь цей час. Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості і поваги до закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких”, – заявила Тихановська на камеру.
Варто відзначити, що вона зачитувала дане звернення з листка, не піднімаючи очі в камеру.
На відміну від попереднього відеозвернення, в якому Тихановська пояснила свій від’їзд з країни, дане відео не опубліковане на YouTube-каналі її чоловіка Сергія Тихановського “Країна для життя”.
Коли було зроблено звернення – до чи після її від’їзду з Білорусі – незрозуміло.
Однак білоруські ЗМІ і Telegram-пабліки припускають, що Тихановську могли змусити записати звернення із закликом до припинення акцій протесту.
“Державні ЗМІ оприлюднили відеозвернення Тихановської, в якому вона закликала не виходити на площі і не виступати проти міліції. Вона читає звернення з листка паперу. Запис мав місце, ймовірно, під час її тривалого утримування в Центральній виборчій комісії вчора”, – зазначає видання “Наша Нива”.
А ресурс “Медіазона” звернув увагу, що останнє звернення Тихановської спочатку з’явилося в анонімному Telegram-каналі “Жовті Сливи”, який вважається провладним. Даний ролик майже відразу ж репостнуло державне інформаційне агентство БЕЛТА, а через деякий час – держканал ОНТ.
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві.