Міністерство освіти і науки України затвердило наказом від 30 вересня графік проведення Зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє пресслужба Центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.

Так, основні сесії ЗНО пройдуть в наступні дні:

21 травня – з хімії;

24 травня – з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови та літератури;

4 червня – з історії України;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології;

5 червня – з географії.

До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

Також до 30 червня 2021 року на сторінках опублікують результати ЗНО з усіх предметів.