Про це повідомляє пресслужба Центру оцінювання якості освіти.
Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.
Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.
Так, основні сесії ЗНО пройдуть в наступні дні:
- 21 травня – з хімії;
- 24 травня – з іспанської, німецької, французької мов;
- 25 травня – з англійської мови;
- 28 травня – з математики;
- 1 червня – з української мови та літератури;
- 4 червня – з історії України;
- 7 червня – з фізики;
- 10 червня – з біології;
- 5 червня – з географії.
До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.
Також до 30 червня 2021 року на сторінках опублікують результати ЗНО з усіх предметів.
- Раніше тимчасово виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що заклади освіти можуть самі формувати графік освітнього процесу, в тому числі приймати рішення щодо канікул.