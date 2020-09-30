Про це повідомляє пресслужба Центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.

Так, основні сесії ЗНО пройдуть в наступні дні:

  • 21 травня – з хімії;
  • 24 травня – з іспанської, німецької, французької мов;
  • 25 травня – з англійської мови;
  • 28 травня – з математики;
  • 1 червня – з української мови та літератури;
  • 4 червня – з історії України;
  • 7 червня – з фізики;
  • 10 червня – з біології;
  • 5 червня – з географії.

До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

Також до 30 червня 2021 року на сторінках опублікують результати ЗНО з усіх предметів.

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