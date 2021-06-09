Геймерська компанія Razer і стартап ClearBot створили робота для очищення світового океану від пластика на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляється на сайті компанії, детальніше пише агентство Bloomberg.

У Razer зазначили, що компаніям вдалося вдосконалити робота, зробивши його більш ефективним і розумним. Тепер він може зібрати до 250 кг пластику за один цикл роботи, а також розпізнавати сміття в межах двох метрів від себе. Пристрій працює на сонячній енергії.

Крім того, робот здатний до самонавчання завдяки алгоритмам машинного навчання. В його основу додають зображення сміття на воді, щоб пристрій краще розпізнавало під час роботи в режимі реального часу.

“З новою моделлю ми зможемо істотно розширити партнерство з організаціями та компаніями, які виступають на захист екології і, зокрема, морських вод. Ми вже ведемо переговори з топ-менеджерами морських портів в Азії і неурядовими організаціями, які проявляють інтерес до такої діяльності. Разом з Razer ми сподіваємося зробити позитивні зміни у світі “, – заявляють в ClearBot.

За інформацією компаній, щороку у світовий океан потрапляє приблизно 11 млн тонн пластику.