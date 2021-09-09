Зі столиці Афганістану, Кабула, евакуювали приблизно 200 осіб. Серед них — американські громадяни та афганці з уразливих груп (жінки, журналісти тощо). Чартерний рейс вилетів до Катару.

Про це повідомляє BBC.

Це перший офіційний евакуаційний рейс після того, як американські військові залишили територію Афганістану 31 серпня.

Наступний заплановано на п’ятницю, 10 вересня. Обидва рейси здійснюють Qatar Airways.

Наразі в Афганістані все ще залишаються сотні афганських громадян, які допомагали американським та союзним військовим під час 20-річної війни з талібами. Вони з різних причин не змогли дістатися до аеропорту Кабула, аби їх евакуювали вчасно.

Стосовно першого евакуаційного рейсу за правління “Талібану” спеціальний посол Катару Мутлак бін Маджед Аль Кахтані звернувся до представників ЗМІ. Він повідомив, що міжнародний аеропорт Кабула повністю відновив роботу та може приймати як внутрішні, так і міжнародні рейси.

Він нагадав, що під час евакуації в серпні територію Афганістану залишили понад 124 тисячі афганських громадян, які боялися помсти з боку талібів.

Також відомо, що в Афганістані все ще можуть перебувати приблизно 100 американських громадян.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.