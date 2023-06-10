Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 метра й продовжує знижуватися.

Джерело: Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у Facebook.

Загалом орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень.

Ситуація у нацпарках також критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом Національний природний парк “Нижньодніпровський”.

Продовжується обміління акваторії у нацпарках “Великий Луг” – на 4,2 метра та “Кам’янська Січ” – на 6 метрів.

Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів російських окупантів.