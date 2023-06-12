Станом на ранок 12 червня з Каховського водосховища вже витекло понад 72% або 14,395 куб.км води. Рівень води продовжує зменшуватися.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Минулого дня від пункту спостережень по гідропосту “Нікополь” вода відійшла. Фахівці вже не можуть вимірювати рівні води, тому нині шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

“З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м”, — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі становив 10,55 метра.