Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Минулого дня від пункту спостережень по гідропосту “Нікополь” вода відійшла. Фахівці вже не можуть вимірювати рівні води, тому нині шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.
“З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м”, — йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі становив 10,55 метра.
На позначці Херсон” рівень води знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. Нині утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.
Вода поступово сходить у районі природного парку “Нижньодніпровський”. У нацпарку “Кам’янська Січ” продовжується обміління акваторії на 8,5 метрів.
Також у річці Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи рівень води повільно знижується. Водночас вода поступово прибуває у Миколаївську область.
“Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій, у місцях, де це можливо, здійснюють постійний моніторинг якості води та повітря. Екологічні інспектори продовжують документувати та обраховувати усю шкоду, нанесену довкіллю через терористичну атаку Росії на Каховську ГЕС”, — додали в міністерстві.
- Станом на 11 червня рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метра і становить 4,2 метра. За добу у середньому утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.
- Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Херсонщині проглядають тенденцію щодо зниження рівня води — майже на 60 см на добу. Нині підтопленими залишаються 46 населених пунктів регіону.
- Херсонська ОВА наголошувала, що рівень затоплення складає 4,07 метра. Потрохи осушуються шляхи між селами, але ще не можна користуватися всіма.
- Руйнування Каховської греблі 6 червня завдало серйозних пошкоджень основному джерелу прісної води на тимчасово окупованому півострові Крим – Північнокримському каналу.
- В Одеській області почали фіксувати негативні наслідки підриву Каховської ГЕС, зокрема перевищення норми опріснення морської води.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.