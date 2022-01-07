У Казахстані скасували авіарейси із Алмати та Нур-Сулатана. Через це українці "застрягли" та звернулися до посольства України у Казахстані за допомогою.

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі “Українській правді”.

“До посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони – пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає”, – сказав Олег Ніколенко.

Він зазначив, що всіх людей забезпечили тимчасовим житлом та їжею. Дипломати підтримують з ними зв‘язок.

Також чиновник сказав, що поки немає інформації про те, чи постраждали українці через події в Казахстані. Повідомляється, що 7 січня повинна відновитися робота міжнародного аеропорту у м. Алмати.