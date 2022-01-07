Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі “Українській правді”.
“До посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони – пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає”, – сказав Олег Ніколенко.
Він зазначив, що всіх людей забезпечили тимчасовим житлом та їжею. Дипломати підтримують з ними зв‘язок.
Також чиновник сказав, що поки немає інформації про те, чи постраждали українці через події в Казахстані. Повідомляється, що 7 січня повинна відновитися робота міжнародного аеропорту у м. Алмати.
- Нагадаємо, що у Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут.