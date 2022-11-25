Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував штраф за порушення мовного закону, згідно з яким він має сплатити 3 400 грн.

Про це він розповів “Суспільному”.

Зазначається, що для цього він перейшов на російську, хоча протягом етеру в телемарафоні говорив українською.

“Я вважаю, що сьогодні у нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською”, — заявив мер.

Водночас Терехов не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.

Нагадаємо, що міський голова Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3 400 грн за використання російської мови у зверненні до харків’ян в етері телемарафону.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.