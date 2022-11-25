Про це він розповів “Суспільному”.
Зазначається, що для цього він перейшов на російську, хоча протягом етеру в телемарафоні говорив українською.
“Я вважаю, що сьогодні у нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською”, — заявив мер.
Водночас Терехов не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.
Нагадаємо, що міський голова Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3 400 грн за використання російської мови у зверненні до харків’ян в етері телемарафону.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.
- Проти мера Харкова Ігоря Терехова відкрито справу через використання російської мови. Наразі міському голові загрожує штраф.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.
- Влітку у Прилуках Чернігівської області започаткували благодійну акцію “Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ”.