Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, в окупованих районах Херсонської області окупанти оголосили про проведення “ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії”. Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде “націоналізоване” (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії “ГУП Херсонобленерго”. Потім майно планується вивезти на територію РФ.

Крім того, у Херсонській області продовжується незаконна “евакуація” українців з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих “житлових сертифікатів” на придбання житла в Росії.

У межах “евакуації” місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене ж у такий спосіб житло заселяються перевдягнені в цивільне військові ЗС РФ. Крім того, у місцевих мешканців відбирають автомобілі для використання окупаційними військами.

Також з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених Херсонської колонії.

Місцевих жителів попереджають, що всі причали мають бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують. Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, розташованих на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти «переселенців». Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення.