Про це повідомили у Посольстві України в Північній Македонії.
“Вперше за весь час відносин України з дружньою Республікою Північна Македонія з 6 грудня 2020 року запроваджується пряме авіасполучення Київ – Скоп’є — Київ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що польоти здійснюватиме українська авіакомпанія “WINDROSE”, на сайті якої вже можна купити квитки й до Києва, і до Скоп’є.
“Наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двосторонньої співпраці – посиленню бізнесових зв’язків, розвитку туризму у двох країнах, кращому ознайомленню громадян Північної Македонії з Україною та українців з Республікою Північна Македонія”, – додали у посольстві.
- Українська авіакомпанія SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Запуск заплановано на 29 березня наступного року.