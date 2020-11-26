З 6 грудня між Києвом і столицею Північної Македонії — Скоп'є — вперше почне діяти пряме авіасполучення.

Про це повідомили у Посольстві України в Північній Македонії.

“Вперше за весь час відносин України з дружньою Республікою Північна Македонія з 6 грудня 2020 року запроваджується пряме авіасполучення Київ – Скоп’є — Київ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що польоти здійснюватиме українська авіакомпанія “WINDROSE”, на сайті якої вже можна купити квитки й до Києва, і до Скоп’є.

“Наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двосторонньої співпраці – посиленню бізнесових зв’язків, розвитку туризму у двох країнах, кращому ознайомленню громадян Північної Македонії з Україною та українців з Республікою Північна Македонія”, – додали у посольстві.