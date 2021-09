Про це повідомляє ВВС.

Усі працівники отримали повідомлення, в якому сказано, що ті, хто не зроблять обидві дози щеплення проти коронавірусу до певної дати, змушені будуть залишити роботу в компанії.

“Це було надзвичайно складне рішення”, – сказано в тексті.

Про вимоги щодо обов’язкової вакцинації в компанії повідомили ще в серпні. До понеділка, 27 вересня, всі працівники мали завантажити докази повної вакцинації чи хоча б першого щеплення проти коронавірусу. Наразі такі докази не передали 593 працівники компанії.

Як причину відмови від щеплень вони назвали релігійні чи медичні мотиви.

“Наша обґрунтована вимога щодо вакцинації всіх працівників United у США досить проста – аби наші працівники були в безпеці… Це дійсно так, адже вимоги щодо обов’язкової вакцинації дійсно працюють”, – пояснив виконавчий директор компанії Скотт Кірбі.

“Це було дуже складне рішення, але забезпечення безпеки нашої команди завжди було нашим пріоритетом”, – додав президент Бретт Харт.

Ті, хто ще не вакцинувався, мають зробити щеплення до проведення спеціальної співбесіди з цього приводу. Інакше – їх звільнять. На це потрібно від кількох тижнів до кількох місяців.

З 2 жовтня ті, хто не зроблять хоча б одне щеплення, підуть у неоплачувану відпустку.

З 30 вересня працівники Delta, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, мають щотижня тестуватися й носити захисні маски у всіх приміщеннях компанії. Наразі весь персонал авіакомпанії, незалежно від статусу вакцинації, зобов’язаний носити захисні маски в літаках. Але це не стосується тих, хто працює в офісах.

Протягом останніх тижнів великі компанії, такі як Microsoft, Alphabet Inc (Google), Uber Technologies Inc і Facebook Inc, заявили, що всі їхні співробітники в США повинні пройти вакцинацію, аби повернутися на роботу в офіси.

Компанія Walmart, що керує мережею магазинів гуртової та роздрібної торгівлі, вимагає вакцинацію співробітників своїх офісів у США (проте не тих, хто працює в магазинах).