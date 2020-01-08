"Укрзалізниця" у 2019 році прийняла в експлуатацію 18 нових пасажирських вагонів українського виробника. Також компанія передплатила поставку ще 26 вагонів у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у нових вагонах використані сучасні матеріали, а також суттєво підвищений рівень комфорту.

“На вимогу “Укрзалізниці” 70 % обладнання вагона вітчизняного виробництва, у тому числі системи кондиціювання та вакуумні туалети (ті, що використовувалися раніше, були іноземного виробництва). Для зручності пасажирів передбачені розетки на рівні верхніх полиць, збільшена кількість розеток у проходах. До того ж у кожному купе відчиняються кватирки, а вода для чаю нагрівається безвідносно руху поїзда і є гарячою вже при посадці пасажирів. Нові вагони будуть включені до складу фірмових поїздів”, – наголосили в пресслужбі.

Окрім закупівлі нових, “Укрзалізниця” також оновлює парк пасажирських вагонів за рахунок капітально-відновлювального ремонту (КВР), що значно подовжує термін їхньої експлуатації.

Зокрема, минулого року компанія оновила 29 вагонів: термін їх експлуатації продовжили на 14 років. Із вагонів, що пройшли КВР, торік сформували нічний експрес “Київ — Маріуполь”, новий поїзд “Київ — Чернівці”, другий склад поїзда “Київ — Запоріжжя — Київ”, новий склад поїзда “Київ — Лисичанськ”, що, в свою чергу, дозволило збільшити періодичність його курсування.