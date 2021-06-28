Голова Верховної Ради України 2-го та 5-го скликань Олександр Мороз заявив, що в Україні можливо навести порядок та подолати корупції за пів року, варто лише мати політичну волю президента.

Про це розповідають #Букви.

За його словами, формула демократичної держави – народ, Конституція, влада.

“Якщо в центрі демократії стоїть Конституція, то тоді влада буде і честь мати перед Конституцією, і робитиме так, як записано в Конституції. Для цього треба забезпечити і відповідну систему влади. А як у нас сьогодні? Народ, влада, а далі Конституція. Яку можна змінити, замінити, переробити”, – сказав Мороз.

Він наголосив, що наразі в українську Конституцію хочуть внести найбільше змін у розділ про повноваження президента.

“Навіщо це робиться? Я знаю, що ні один європейський президент не турбується так про повноваження”, – зазначив Олександр Мороз.

“Демократія буде лише тоді, коли кожен громадянин буде відповідати за свої рішення, бо він братиме на себе відповідальність за того, кого обирає, бо він житиме з того, хто зараз знаходиться при владі… Це означає зміну систему влади… Сьогодні в Україні влада відсторонена від народу”.

Колишній голова Верховної Ради нагадав, що партнери України постійно наголошують на корупції в нашій державі.

“А ось органи які створили! Я звертаюся до Володимира Олександровича (Зеленського). Володимире Олександровичу, погляньте, середовище корупції, організатори – це якраз і створені нові державні структури. І їх подолати і навести порядок може президент разом із правоохоронними органами за пів року. Тоді зміниться країна, люди стануть іншими, держава не буде для людей чужою”, – зазначив Олександр Мороз.

Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.