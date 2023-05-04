Росіян, які незаконно в’їхали в Крим після російської окупації, виселятимуть з України за індивідуальними рішеннями, а не колективно.

Про це розповіла представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в інтерв’ю “Укрінформу”.

Таміла Ташева зазначила, що всі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад.

“Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення”, – пояснила представниця президента України в Автономній Республіці Крим.

А також наголосила, що мовиться про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року. Крім того, вона нагадала, що всіх українців у Криму, які стали жертвами примусової паспортизації Росії, Україна визнає своїми громадянами згідно з законодавством.

“Це дуже важливо зазначити, бо російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, із Криму будуть видворяти кримчан. Тож наголошую, що півострів мають залишити лише російські громадяни, які порушили умови в’їзду”, – зазначила Таміла Ташева.

За її словами, після того, як росіяни залишать територію України, вони матимуть змогу подати запит на проживання до українських міграційних органів. Певні категорії зможуть отримати посвідки на проживання в Україні.

Наприклад, це стосуватиметься представників корінного народу, які є репатріантами. За даними Таміли Ташевої, це тисячі людей, які у 2014 році розпочали процедуру отримання українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв’язнів, рідних незаконно ув’язнених, ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували весь час Україну.