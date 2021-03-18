Міністерство внутрішніх справ у квітні змінить екзаменаційні білети для тих, хто складатиме іспит на водійські права.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що протягом останніх 4 місяців для формування нових тестових завдань свої пропозиції надавали викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі. Загалом за цей час отримали 91 ініціативу.

“З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті. Це дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС”, – зазначили в пресслужбі.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.