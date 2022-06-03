Про це повідомив голова поліції Київськї області Андрій Нєбитов у Facebook.
“Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України”, — написав він.
Він додав, що за попередніми даними російський літальний апарат підбили 24 лютого 2022 року. За словами Нєбитова, двоє військових РФ не повернуться додому.
Зараз на місці працює поліція, проводячи огляд.
- Раніше 27 травня десантники Збройних Сил України ліквідували російський бойовий гвинтокрил Ка-52 “Алігатор”.
- Також Чехія вже передала Україні ударні гелікоптери Мі-24, а разом зі Словаччиною дозволила українським військовим відправити через кордони десятки бронетехніки для ремонту.
- Нагадаємо, що у Подільському районі Києва, на вулиці Олени Теліги створено квіткову інсталяцію “Привид Києва”, яку внесли до Національного реєстру рекордів України у номінації “Найбільша квітково-патріотична композиція”.