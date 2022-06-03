Сьогодні ввечері з Київського водосховища дістали залишки російського гелікоптера, який пробув у воді близько 100 днів.

Про це повідомив голова поліції Київськї області Андрій Нєбитов у Facebook.

“Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України”, — написав він.

Він додав, що за попередніми даними російський літальний апарат підбили 24 лютого 2022 року. За словами Нєбитова, двоє військових РФ не повернуться додому.

Зараз на місці працює поліція, проводячи огляд.