У лікарнях Нью-Йорка почали звільняти або відсторонювати працівників, які відмовилися від щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться у статті британського видання Reuters.

У понеділок, 27 вересня, Нью-Йоркські лікарні почали звільняти або відсторонювати від роботи медичних працівників за те, що вони відмовилися від вакцинації проти COVID -19. Внаслідок дефіциту персоналу, що виник, деяким лікарням довелося відкласти планові операції або відмовити у деяких послугах.

При цьому, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо висловив своє занепокоєння іншими регіонами штату, де рівень вакцинації нижчий.



Медичний центр округу Ері в Баффало призупинив планові стаціонарні операції та припинив приймати пацієнтів інтенсивної терапії з інших лікарень, оскільки готується звільнити сотні нещеплених працівників, повідомив речник Пітер Катлер. Він стверджує, що скасування операцій завдасть пацієнтам незручностей та зашкодить фінансам лікарні. За його словами, планові операції в стаціонарі приносять близько 1 мільйона доларів на тиждень.

Минулого місяця Департамент охорони здоров’я штату Нью-Йорк видав наказ, згідно з яким усі медичні працівники повинні отримати щонайменше перший укол від COVID-19 до 27 вересня. Лікарні почали вакцинувати своїх працівників у прискорених темпах, однак, не усі погоджувалися – з 43 000 співробітників 11 державних лікарень Нью-Йорка, близько 5 000 не отримали щеплень.

Медичні працівники, звільнені за відмову від вакцинації, не матимуть права на страхування по безробіттю, якщо вони не зможуть надати затверджений лікарем запит на медичне розміщення.