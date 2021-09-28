Про це йдеться у статті британського видання Reuters.
У понеділок, 27 вересня, Нью-Йоркські лікарні почали звільняти або відсторонювати від роботи медичних працівників за те, що вони відмовилися від вакцинації проти COVID -19. Внаслідок дефіциту персоналу, що виник, деяким лікарням довелося відкласти планові операції або відмовити у деяких послугах.
При цьому, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо висловив своє занепокоєння іншими регіонами штату, де рівень вакцинації нижчий.
Медичний центр округу Ері в Баффало призупинив планові стаціонарні операції та припинив приймати пацієнтів інтенсивної терапії з інших лікарень, оскільки готується звільнити сотні нещеплених працівників, повідомив речник Пітер Катлер. Він стверджує, що скасування операцій завдасть пацієнтам незручностей та зашкодить фінансам лікарні. За його словами, планові операції в стаціонарі приносять близько 1 мільйона доларів на тиждень.
Минулого місяця Департамент охорони здоров’я штату Нью-Йорк видав наказ, згідно з яким усі медичні працівники повинні отримати щонайменше перший укол від COVID-19 до 27 вересня. Лікарні почали вакцинувати своїх працівників у прискорених темпах, однак, не усі погоджувалися – з 43 000 співробітників 11 державних лікарень Нью-Йорка, близько 5 000 не отримали щеплень.
Медичні працівники, звільнені за відмову від вакцинації, не матимуть права на страхування по безробіттю, якщо вони не зможуть надати затверджений лікарем запит на медичне розміщення.
- У цей же день, у понеділок 27 вересня Джо Байден отримав третю дозу вакцини проти COVID-19.
- Також, США не пускатимуть туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема щеплених російським “Спутник V”.
- Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю заборонив вчителям та вихователям дитячих садків працювати без сертифіката Green Pass. Вони не зможуть навіть викладати дистанційно й отримувати заробітну плату.
- З листопада Сполучені Штати планують відкрити кордони для авіапасажирів із 33 країн, зокрема Китаю, Індії, Бразилії та більшої частини Європи, які повністю вакциновані від COVID-19.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.