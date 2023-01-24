Про це повідомила ДПСУ.

Прикордонники лікувалися протягом майже двох місяців. Вони проходили відновлення у медичних закладах Мадриду та Барселони.

Доставлення бійців до Іспанії, організацію лікування та повернення до України взяв на себе Фонд монастиря Санта-Клара за безпосередньої участі керівниці цієї благодійної установи Сестри Лусії. Благодійниця разом зі своїми помічниками супроводила в Україну десятьох українських воїнів.

Ще вони доставили чотири автомобілі для потреб прикордонного відомства. Зокрема дві автівки медичного призначення, пікап та мікроавтобус.

У Держприкордонслужбі додали, що відомство отримало майже 70 автомобілів завдяки зусиллям Фонду монастиря Санта-Клара, “Асоціації волонтерів CaixaBank” та “Асоціації “Посланці миру”. Серед них були понад 50 медичного призначення. Ще було передано тонни медичних препаратів та обладнання.

Організації брали на себе лікування та реабілітацію поранених воїнів у медзакладах Іспанії. Також нещодавно іспанські благодійники передали 13 генераторів, одяг та взуття.