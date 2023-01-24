Про це повідомила ДПСУ.

Прикордонники лікувалися протягом майже двох місяців. Вони проходили відновлення у медичних закладах Мадрида та Барселони.

Доставлення бійців до Іспанії, організацію лікування та повернення до України взяв на себе Фонд монастиря Санта-Клара за безпосередньої участі керівниці цієї благодійної установи Сестри Лусії. Благодійниця разом зі своїми помічниками супроводила в Україну десятьох українських воїнів.

Також вони доставили чотири автомобілі для потреб прикордонного відомства. Зокрема дві автівки медичного призначення, пікап та мікроавтобус.

У Держприкордонслужбі додали, що відомство отримало майже 70 автомобілів завдяки зусиллям Фонду монастиря Санта-Клара, “Асоціації волонтерів CaixaBank” та “Асоціації “Посланці миру”. Серед них були понад 50 медичного призначення. Також передано тонни медичних препаратів та обладнання.

Організації брали на себе лікування та реабілітацію поранених воїнів у медзакладах Іспанії. Також нещодавно іспанські благодійники передали 13 генераторів, одяг та взуття.